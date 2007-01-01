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Новость дня Спорт

Впервые в истории Калужской области калужанки взяли «золото» на Первенстве мира по рукопашному бою

Спортсменки клуба спортивных единоборств «Черный тигр» Юлия Толбатова и Дарья Машарипова завоевали две золотые медали на Первенстве мира, проходившем в Орле.
Владимир Андреев
07:51 сегодня
0 91
Министерство спорта Калужской области.
Читайте KP40.RU:

О победе калужских спортсменов стало известно в четверг, 8 августа.

Ранее девушки победили на первенстве страны среди школьников по рукопашному бою, которые тоже проходили в Орле.

На Первенстве мира по рукопашному бою за победу боролись 450 спортсменов из 28 стран.

 

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Лента комментариев
Василёк

кому должны и что будет если не сдадут кто расскажет ?

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22:33 08.08
1 952
Василёк

а на мнение калужан, как обычно - плевать. утритесь.

...
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22:29 08.08
1 4855
ajax

А чиновники-то разрешили там плескаться?

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Тополь Березин

Везёт же людям! Видно что Глава администрации думает и уважает жителей муниципалитета. А вот в Барятинским районе к не менее красивому озеру Бездон и озеру Милятино доступ для простых людей и местных жителей закрыт, нельзя ни искупаться, ни рыбу половить, ни насладиться красотой. И никому до этого нет дела....

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Пока не начнут сажать калужских бездельников за непринятие мер, ситуация не измениться.

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mrTJohn

За их отсутствие предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

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1 1304
Андрей Ермишин

С какого перепугу вдруг понадобился флагшток? Если уж сподобились то тогда логичнее флаг Калуги поднять!

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07:41 08.08
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Андрей Ермишин

князь Николай Николаевич Хованский участвовал в 4 военных компания отличился имел награды - уж совсем глупо называть его "пустейшим" "безумным". Настоящий русский офицер герой

...
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VGA

Надо бы кроме маршрута по "солдатикам" создать маршрут по дровам Комова. Скамейки, качели, беседка без крыши у стадиона...

...
Общество
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19:54 07.08
1 854
ajax

Про Евгения Ивановича очень скупо написано, жаль... Не мешало бы перечислить все "его" объекты. Вот, у кого надо учиться Комову и Ко! т.Киреев заслуживает много добрых слов, память о себе он оставил очень большую и значимую. С его дочерью вместе учились в школе, никакого налёта звёздности у неё не было. Наверное, так было заведено в семье...

...
Общество
7 августа родились архитектор Киреев и митрополит Климент
17:57 07.08
6 6068
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