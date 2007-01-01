Впервые в истории Калужской области калужанки взяли «золото» на Первенстве мира по рукопашному бою
О победе калужских спортсменов стало известно в четверг, 8 августа.
Ранее девушки победили на первенстве страны среди школьников по рукопашному бою, которые тоже проходили в Орле.
На Первенстве мира по рукопашному бою за победу боролись 450 спортсменов из 28 стран.
Везёт же людям! Видно что Глава администрации думает и уважает жителей муниципалитета. А вот в Барятинским районе к не менее красивому озеру Бездон и озеру Милятино доступ для простых людей и местных жителей закрыт, нельзя ни искупаться, ни рыбу половить, ни насладиться красотой. И никому до этого нет дела.......
Про Евгения Ивановича очень скупо написано, жаль... Не мешало бы перечислить все "его" объекты. Вот, у кого надо учиться Комову и Ко! т.Киреев заслуживает много добрых слов, память о себе он оставил очень большую и значимую. С его дочерью вместе учились в школе, никакого налёта звёздности у неё не было. Наверное, так было заведено в семье......