91 Министерство спорта Калужской области.

Впервые в истории Калужской области калужанки взяли «золото» на Первенстве мира по рукопашному бою

Владимир Андреев

Спортсменки клуба спортивных единоборств «Черный тигр» Юлия Толбатова и Дарья Машарипова завоевали две золотые медали на Первенстве мира, проходившем в Орле.

Владимир Андреев 91 Министерство спорта Калужской области. Читайте KP40.RU: