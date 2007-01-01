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Спорт

В Обнинске началась подготовка к приему 10-го этапа Чемпионата России по пляжному волейболу

Софья Фирсова
16:24 сегодня
0 65
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Соревнования пройдут в наукограде с 15 по 18 августа. Об этом сообщает правительство Калужской области.

Сегодня начался монтаж двух кортов, которые установят на городской площади и в районе Дома ученых. Первый будет оборудован 1600 зрительскими местами, на втором их не будет. Корты установят до 11 августа.

На этих же площадках и в спортшколе олимпийского резерва имени Александра Савина пройдут отборочные туры Чемпионата c 10:00 и до 18:00.

В рамках соревнований встретятся 40 лучших волейбольных пар со всей страны. Финал состоится 18 августа с 10:00 до 14:00 на корте на городской площади.

Спортивные мероприятия в рамках национального проекта «Демография» проходят в Обнинске регулярно и собирают большое количество зрителей и участников.

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Лента комментариев
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

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