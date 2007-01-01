Калужские спортсмены привезли комплект наград с Чемпионата России

Об успехах воспитанников спортивной школы резерва имени Вячеслава Иванова сообщили в минспорта Калужской области.

«Золото» завоевали Александр Туфанюк и Алексей Воробьев. В восьмерке с рулевым Алексей и его напарник Илья Кондратьев стали серебряными призерами. Также пара спортсменов завоевала «бронзу» - Алексей в двойке без рулевого, а Илья в четверке без рулевого.

На вторую ступень пьедестала почета поднялись Сергей Иванов, Данила Габрахманов и Александр Туфанюк. «Бронза» на счету спортсмена Вадима Шмелева.

За призовые места боролись более 500 спортсменов из 22 регионов РФ. Состязания прошли в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».