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Спорт

Калужские спортсмены привезли комплект наград с Чемпионата России

Софья Фирсова
14:40 сегодня
0 189
Минспорта Калужской области
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Об успехах воспитанников спортивной школы резерва имени Вячеслава Иванова сообщили в минспорта Калужской области.

«Золото» завоевали Александр Туфанюк и Алексей Воробьев. В восьмерке с рулевым Алексей и его напарник Илья Кондратьев стали серебряными призерами. Также пара спортсменов завоевала «бронзу» - Алексей в двойке без рулевого, а Илья в четверке без рулевого.

На вторую ступень пьедестала почета поднялись Сергей Иванов, Данила Габрахманов и Александр Туфанюк. «Бронза» на счету спортсмена Вадима Шмелева.

За призовые места боролись более 500 спортсменов из 22 регионов РФ. Состязания прошли в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

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Лента комментариев
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

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