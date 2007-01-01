Две калужские школьницы завоевали золотые медали на первенстве страны по рукопашному бою

Состязания прошли в Орле.

Спортсменки из клуба спортивных единоборств «Чёрный тигр» Дарья Машарипова и Юлия Толбатова обеспечили себе участие в команде сборной России на соревнованиях на Первенство мира.

Министерство спорта Калужской области в среду, 7 августа сообщило победе калужских школьниц на соревнованиях в Орле.

На первенство России по рукопашному бою среди школьников приехало около 400 спортсменов из 40 регионов страны.