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Спорт

Две калужские школьницы завоевали золотые медали на первенстве страны по рукопашному бою

Состязания прошли в Орле.
Владимир Андреев
08:13 сегодня
0 327
Министерство спорта Калужской области.
Читайте KP40.RU:

Спортсменки из клуба спортивных единоборств «Чёрный тигр» Дарья Машарипова и Юлия Толбатова обеспечили себе участие в команде сборной России на соревнованиях на Первенство мира.

Министерство спорта Калужской области в среду, 7 августа сообщило победе калужских школьниц на соревнованиях в Орле.

На первенство России по рукопашному бою среди школьников приехало около 400 спортсменов из 40 регионов страны.

 

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Лента комментариев
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

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