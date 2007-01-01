Калужские пловцы привезли шесть наград со Всероссийских соревнований

Воспитанники обнинской спортивной школы олимпийского резерва "Олимп" завоевали пять золотых и одну серебряную награды на соревнованиях на «Кубок Балтийского моря». Об этом проинформировали в минспорта Калужской области.

Соревнования прошли в Калининграде. За победу боролись более 100 спортсменов из 20 регионов РФ. Наша спортсменка Алина Гайфутдинова стала четырехкратной победительницей Всероссийских соревнований. Девушка финишировала первой на дистанциях 50, 100 и 200 метров на спине и на дистанции 50 метров вольным стилем.

Также на первую ступень пьедестала почета поднялся Андрей Николаев. Дмитрий Савенко завоевал серебро в дисциплине 200 метров на спине.