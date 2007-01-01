+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские пловцы привезли шесть наград со Всероссийских соревнований
Спорт

Калужские пловцы привезли шесть наград со Всероссийских соревнований

Софья Фирсова
14:11 сегодня
0 117
Пресс-служба минспорта Калужской области
Читайте KP40.RU:

Воспитанники обнинской спортивной школы олимпийского резерва "Олимп" завоевали пять золотых и одну серебряную награды на соревнованиях на «Кубок Балтийского моря». Об этом проинформировали в минспорта Калужской области.

Соревнования прошли в Калининграде. За победу боролись более 100 спортсменов из 20 регионов РФ. Наша спортсменка Алина Гайфутдинова стала четырехкратной победительницей Всероссийских соревнований. Девушка финишировала первой на дистанциях 50, 100 и 200 метров на спине и на дистанции 50 метров вольным стилем.

Также на первую ступень пьедестала почета поднялся Андрей Николаев. Дмитрий Савенко завоевал серебро в дисциплине 200 метров на спине.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ajax

Печально... Но не понял, какая связь между чемпионом и Калугой? И ещё. Я бы написал: "Он побеждал на Играх 1956, 1960 и 1964 годов"

...
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион, тесно связанный с Калугой
14:37 сегодня
1 720
harier

Годы идут, Сергей Петров не меняется. Стиль изложения как был "убогий колхоз", так и остался ))

...
Криминал
В Калуге за похищения людей осудили банду вымогателей
14:08 сегодня
1 804
mrTJohn

АИ-92 на калужских заправках составила 49 рублей 14 копеек

...
Авто и транспорт
Бензин в Калужской области подорожал почти на 3%
10:04 сегодня
2 543
дядя саша 1

Жаль что не все учили арифметику в школе

...
Авто и транспорт
Бензин в Калужской области подорожал почти на 3%
09:23 сегодня
2 543
Viktor Smirnov

Почему нет новости по КТФ, самой крупной в РФ, 03.08 её прикрыл спецназ ФСБ. Конфисковано контра факта на 800млн руб. Хозяева армяне. Шапша молчит.😡

...
Авто и транспорт
Дорожные камеры зафиксировали за неделю 84 790 нарушений
23:38 05.08
1 469
ILR

Наверное багов настолько много, что исправлять не успевают... Может "лето-отпуска" - не до этого.

...
Общество
Калужский портал KP40 полностью обновился впервые за 10 лет
19:21 05.08
39 11411
ILR

Как только начинаешь читать заголовок, то первая мысль - "отправят на СВО"...😲

...
Общество
Укравшего космонавтика Таю калужанина отправят на обязательные работы
19:12 05.08
1 877
ajax

Автор, или с чьих слов вы писали заметку, неужели не заметили в зале баскетбольные фермы с кольцами, разметку на паркете? Почему обошли поклонников оранжевого мяча?

...
Спорт
В Людиново благоустроили новый спортивный комплекс
17:49 05.08
1 565
Елисей Цуканов

согласен,красиво,не обычно.Пару прям похожи,как будто сфотографировали через фильтр какой то😀

...
Статьи, аналитика, репортажи
Жизнь хрущевок. Калужанка Саша Леонова рисует добрые картинки
17:26 05.08
5 2258
Бешеный Кузнечик

Стиль интересный. Вроде и мультяшность, но в то же время и реалистично. Молодец, так держать.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Жизнь хрущевок. Калужанка Саша Леонова рисует добрые картинки
12:41 05.08
5 2258
Афиша
Музыка нас связала: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Ii9nY0Q3SDQxTUNDY2FtdUpBUDQ5TlE9PSIsInZhbHVlIjoibUllbVBFZllNVEtlWVBiQm12cGZiSnZ4R2F5T3lkYkp3NkdRZ2ZEeVdDUWVPTElFb09tQXFpaXJyTXFDMy9FVXpJWFVkTjkvTE00c0NLRTBwSFVWQ05KMkhHQW9kNG1zR1FmNEQ3d0FtL0tLS0pPSGViSUN2OVV1aFl6OUlhU3ZuM2dkOVpUSzlPT0VGWTlRcVE3dHBFczQ0MlBlRlhGaStFaEkvTzBFQkl5WTlua2pES0ZNeXBiNzRhYko2emlic2VKUVRCVVJTUmhrdzA5dDB2OHFSL2pxTUpoeFU3dWJsUi91d3k0ZWxRdUxQcEt1M3JDaFU4S0VVTndEOU9hRTFueEVwOHd2QTV4cDNheWpqTVdEenZJWXZMbS9XRitXWHVreTBNVEZRZS96MThOQWVsSjBzZVgrcTEvdWZqUms3UndtN0VzcTlMb2FKWnRXelFSVGVqdThMajdwK1NBaUFkeFVTWDE5dmF5aThTSXBOd0I1cjZONzBpUDh0eEl4V0x1UHlSWEg2ZWdXOGs1SWdKU3JhWjQ3dWowcDBPTkwreEIrUG5ydklJb1F3Zkh3YU9BalY0SzZGY3M2cm13SXJMZVFuTzBveDRSUlF5SzFwSHpQU3hLTk9jbjN2a2pJazFJbVk0b3BFdVFBM1pKTEs4OVVNZGFDTFcrWHlZVVZlejlYMHFvMTVFUTd0a1pkUHFPWVBndUVYNTJEMkJnRUwxWHlydC9CQTllL3V4aG5USi9nbWpCS1pJTG50N1c4eEt3eDIwZ1hwSFVibDNiR2Zpd2Y1V0puZi9aaXRvRzlGRmdPcjliRWFQZTBCWkFIL0hIZXl0NklvU3VkblFJRiIsIm1hYyI6IjEzNjI2N2IwNGEwYjFmNGNkNjU3YjY0MTBmMDcyMmUyNmEyYjc3MTQ5ODM0Yzg1NWIxYTFkMTY4OGZiZWFkMTciLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IklyODNIa0FIdVhCTUJ0RDVlcW5Gb2c9PSIsInZhbHVlIjoiK3VwNHZCVU5FUDBVMU5nS0ZSZWNYVGM4QlFXK0kzV1l5eXUwS2hVcHFUeHYzcVVJT016Qml1L3lRQm16NDNYeldWdXcwTzlqa1FuOFJvVmh0eHZ1aUtBNXlUWVJKNWxnZDVHZmVFQ1hQQlRUcnRjV3FYcnlkV1lIdlo4VWIyQUoyR0xWd3NXeU5aSGJQQzFHT1duSlo2c1Jrb2pWUVpuWjl3QStIeXNxbkFqYnFXMmFubjZ5ZFZna1ZycU40NFRybjVFVDVqVkZOa3NHWXozQitlTFVjbmxPOVh5M1JLWW9RaGNZeDhBTG1YZDU5L1hIVUd6SFlhM2Vkb2tIRVlZZ0xyVFFOaTd6Y1BMREJQV2Z1KzVERUllUzljN3RKcEk0OVRvd1U3S0FXTkNuYzJTam41ckJVZUN1YVhOS3ZIeVBrUWg0dHpDMitSVDZBeXh1RXNWSDJHRS9BcWZBNGd1TmZ0ZHRPQW5WTUxWbjZvbXl0MXM0OTEvdXR5YlQ5YzVOMkE0WUNUTG1NaGR1QkxmdjAzeWg0MVJ5MGk3UUZpTlM3anlkdmhmajZCb3BSbU1DeWJuUW9XQ0dQNTF5YktJMiIsIm1hYyI6IjcwY2Q2OGUyNjA5NDcxYjI3OWMwNTUzOTgyMmE1ODBlNGJmMWE3NWM5ZGZiMjkxNjgxMGRlMmI5ZGUzNDdiZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+