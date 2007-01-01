Гимнаст из Калужской области завоевал серебряную медаль на Кубке страны

В понедельник, 5 августа, в Новосибирске финишировал чемпионат по спортивной гимнастике на Кубок России.

В финале на перекладине у мужчин гимнаст из обнинской спортивной школы олимпийского резерва Латыниной Кирилл Гашков стал серебряным призером.

Соревнования проходили в течение пяти дней в новосибирском спорткомплексе имени Евгения Подгорного. В них приняли участие более полусотни сильнейших гимнастов России и Беларуси.

В итоговом протоколе соревнований Кирилл Гашков также занял шестое место в опорном прыжке и параллельных брусьях.