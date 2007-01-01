Умер трехкратный олимпийский чемпион, тесно связанный с Калугой

Именем Вячеслава Иванова названа спортшкола Олимпийского резерва.

Вечером понедельника, 5 августа, министр спорта Калужкой области Олег Сердюков сообщил о смерти трехкратного олимпийского чемпиона по академической гребле Вячеслава Иванова.

Он побеждал на Играх 1956, 1960 и 1964 года. В честь Вячеслава Николаевича в день его рождения в Калуге ежегодно проводятся всероссийские соревнования по гребному спорту «Кубок трехкратного Олимпийского чемпиона В.Н. Иванова». На них он почти всегда присутствует лично, однако в этом году не смог по состоянию здоровья.

- От лица министерства спорта Калужской области и себя лично выражаю соболезнования родным и близким Вячеслава Николаевича, - говорит министр. - Дата похорон ещё не назначена. Похоронен спортсмен будет в Москве.