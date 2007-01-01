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Новость дня Спорт

Умер трехкратный олимпийский чемпион, тесно связанный с Калугой

Именем Вячеслава Иванова названа спортшкола Олимпийского резерва.
Сергей ПЕТРОВ
07:46 сегодня
1 726
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Вечером понедельника, 5 августа, министр спорта Калужкой области Олег Сердюков сообщил о смерти трехкратного олимпийского чемпиона по академической гребле Вячеслава Иванова.

Он побеждал на Играх 1956, 1960 и 1964 года. В честь Вячеслава Николаевича в день его рождения в Калуге ежегодно проводятся всероссийские соревнования по гребному спорту «Кубок трехкратного Олимпийского чемпиона В.Н. Иванова». На них он почти всегда присутствует лично, однако в этом году не смог по состоянию здоровья.

- От лица министерства спорта Калужской области и себя лично выражаю соболезнования родным и близким Вячеслава Николаевича, - говорит министр. - Дата похорон ещё не назначена. Похоронен спортсмен будет в Москве.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
ajax

Печально... Но не понял, какая связь между чемпионом и Калугой? И ещё. Я бы написал: "Он побеждал на Играх 1956, 1960 и 1964 годов"

...
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион, тесно связанный с Калугой
14:37 сегодня
1 720
harier

Годы идут, Сергей Петров не меняется. Стиль изложения как был "убогий колхоз", так и остался ))

...
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дядя саша 1

Жаль что не все учили арифметику в школе

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Viktor Smirnov

Почему нет новости по КТФ, самой крупной в РФ, 03.08 её прикрыл спецназ ФСБ. Конфисковано контра факта на 800млн руб. Хозяева армяне. Шапша молчит.😡

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ILR

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Автор, или с чьих слов вы писали заметку, неужели не заметили в зале баскетбольные фермы с кольцами, разметку на паркете? Почему обошли поклонников оранжевого мяча?

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согласен,красиво,не обычно.Пару прям похожи,как будто сфотографировали через фильтр какой то😀

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