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Спорт

В Людиново благоустроили новый спортивный комплекс

Софья Фирсова
11:32 сегодня
0 223
Пресс-служба правительства Калужской области
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Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, специалисты уже закончили благоустройство территории вокруг модульного спортивного комплекса в микрорайоне Сукремль. Там появился новый газон, заасфальтировали дорожки и парковку. Также уложили бордюрные камни.

Директор спортивной школы олимпийского резерва «Триумф» Игорь Синицын отметил, что вскоре спортивный комплекс озеленят. Также в планах поставить лавочки.

Спортивный комплекс построили в рамках нацпроекта "Демография". Там уже прошли Всероссийский и региональный турниры по самбо. В новом учебном году там начнутся занятия по волейболу, футболу и художественной гимнастике.

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Лента комментариев
нико

Очень понравились рисунки. Интересно рассматривать то, как изображены детали. Талант. Спасибо.

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Василёк

и чего тут доброго ? проясните дураку.

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Василёк

предложенная дичь ничем не лучше дичи имеющейся.

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АннаАнюта

А качели зачем? Или от Горуправы их нужно куда- то перенести? Но только не сюда!

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ILR

Пошла горяченькая - надолго ли?...

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Бом Дыта - аналог калужского троллейбуса. Калужские троллейбусы ездят на бензине, в доме быта только одно ателье соответствует профилю.

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Н.Влюбчивый

Деньги на выпиливание деревьев нужно брать с дорожных служб. Неоднократно видел, что при ремонте дорог и установки новых бордюров, дорожные рабочие топором обрубают кони деревьев, чтобы они не мешали создавать бетонную подушку при установке бордюров.

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Meshootka

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Meshootka

Займите "главарха" его прямыми обязанностями. Хватит уже его поделками город захламлять.

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