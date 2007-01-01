В Людиново благоустроили новый спортивный комплекс

Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, специалисты уже закончили благоустройство территории вокруг модульного спортивного комплекса в микрорайоне Сукремль. Там появился новый газон, заасфальтировали дорожки и парковку. Также уложили бордюрные камни.

Директор спортивной школы олимпийского резерва «Триумф» Игорь Синицын отметил, что вскоре спортивный комплекс озеленят. Также в планах поставить лавочки.

Спортивный комплекс построили в рамках нацпроекта "Демография". Там уже прошли Всероссийский и региональный турниры по самбо. В новом учебном году там начнутся занятия по волейболу, футболу и художественной гимнастике.