В Людиново благоустроили новый спортивный комплекс
Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, специалисты уже закончили благоустройство территории вокруг модульного спортивного комплекса в микрорайоне Сукремль. Там появился новый газон, заасфальтировали дорожки и парковку. Также уложили бордюрные камни.
Директор спортивной школы олимпийского резерва «Триумф» Игорь Синицын отметил, что вскоре спортивный комплекс озеленят. Также в планах поставить лавочки.
Спортивный комплекс построили в рамках нацпроекта "Демография". Там уже прошли Всероссийский и региональный турниры по самбо. В новом учебном году там начнутся занятия по волейболу, футболу и художественной гимнастике.
Будущий полководец Иван Васильевич Болдин родился в 1892 году в деревне Высокая Пензенской губернии. Семья Ивана жила бедно, он успел окончить только 2 класса сельской школы, потому что нужно было работать. В 1914 году Болдина призвали в армию, и он участвовал в Первой Мировой, и за храбрость был награжден двумя георгиевскими крестами....