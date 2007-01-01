«Калуга» сыграет с «Текстильщиком»
Матч третьего тура дивизиона «А», группы «Золото» во Второй лиге пройдет в воскресенье, 4 августа.
Калужские футболисты на выезде сыграют с ивановской командой.
Стартовый свисток на стадионе «Текстильщик» прозвучит в 17:00.
Напомним, после двух туров «Калуга» занимает пятое место в турнирной таблице с тремя очками. Команда из Иваново идет последней с одним очком.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
Будущий полководец Иван Васильевич Болдин родился в 1892 году в деревне Высокая Пензенской губернии. Семья Ивана жила бедно, он успел окончить только 2 класса сельской школы, потому что нужно было работать. В 1914 году Болдина призвали в армию, и он участвовал в Первой Мировой, и за храбрость был награжден двумя георгиевскими крестами....
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