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Спорт

«Калуга» сыграет с «Текстильщиком»

Матч третьего тура дивизиона «А», группы «Золото» во Второй лиге пройдет в воскресенье, 4 августа.
Дмитрий Ивьев
16:00 сегодня
0 193
Фото: ФК Калуга.
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Калужские футболисты на выезде сыграют с ивановской командой.

Стартовый свисток на стадионе «Текстильщик» прозвучит в 17:00.

Напомним, после двух туров «Калуга» занимает пятое место в турнирной таблице с тремя очками. Команда из Иваново идет последней с одним очком.

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Лента комментариев
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