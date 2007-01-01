193 Фото: ФК Калуга.

«Калуга» сыграет с «Текстильщиком»

Дмитрий Ивьев

Матч третьего тура дивизиона «А», группы «Золото» во Второй лиге пройдет в воскресенье, 4 августа.

Дмитрий Ивьев 193 Фото: ФК Калуга. Читайте KP40.RU: