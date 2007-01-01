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Спорт

Начинается матч между ФК «Калуга» и ФК «Челябинск»

Он проходит на тренировочной площадке «Спутник».
Софья Фирсова
16:21 сегодня
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В стартовом составе «Калуги» вышло много новых игроков. Наши ребята играют в белых футболках и белых гетрах. Пожелаем им удачи!

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