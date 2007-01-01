119 Фото: ФК Калуга.

Футбольная «Калуга» сыграет с «Челябинском»

Дмитрий Ивьев

Второй тур первенства России по футболу группы «золото» Дивизиона «А» Второй лиги пройдет в воскресенье, 28 июля.

Дмитрий Ивьев 119 Фото: ФК Калуга. Читайте KP40.RU: