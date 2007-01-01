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Спорт

Футбольная «Калуга» сыграет с «Челябинском»

Второй тур первенства России по футболу группы «золото» Дивизиона «А» Второй лиги пройдет в воскресенье, 28 июля.
Дмитрий Ивьев
10:21 сегодня
0 119
Фото: ФК Калуга.
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На домашнем поле стадиона «Спутник» наша команда сыграет с командой «Челябинск».

Стартовый свисток прозвучит в 16:00.

Напомним, в первом туре калужане победили «Сибирь» со счетом 2:1 и лидируют в турнирной таблице.

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