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Главная Новости Спорт Калужский спортсмен привез «бронзу» со всероссийских соревнований по боксу 
Спорт

Калужский спортсмен привез «бронзу» со всероссийских соревнований по боксу 

На турнире в Сочи успеха добился воспитанник спортивной школы «Лидер» из Кирова Максим Страчков. 
Дмитрий Ивьев
09:56 сегодня
0 169
Читайте KP40.RU:

Соревнования собрали в курортном городе больше 100 участников из 23 регионов.

Максим Страчков завоевал медаль в состязании юниоров.

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заберите губера нашего в Джизак !

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Это такой БКАД от Арен и руководителей города, которые не контролировали работы тогда, а скорее всего закрывали глаза при проведении тех работ. Ведь началось всё разваливаться меньше чем через год после громких отчётов. И даже типа "божились", что подрядчика заставят переделывать - искать лень, но даже тут вроде была заметка про это.

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По Анненкам тоже иногда проезжают с сильным ревом моторов.И вообще не встречал водятлов на мотоциклах, соблюдающих скоростной режим.

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Да по дорогам еще пол беды, на правом по дворам летают и день и ночь и ни отдыха, не пройти безопасно... ГИБДД вобще бездействует!!!

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Кибермошенники похитили 15,8 млрд рублей у россиян в 2023 году, подсчитали в ЦБ. Злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом банки в 2023 году смогли отразить 34,8 млн попыток похитить деньги у граждан. Самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты, через них было похищено 7,12 млрд рублей.

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Верните "вышку" !

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