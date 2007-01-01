Калужанка выиграла финал Кубка России по плаванию
Дистанцию 50 метров на спине выиграла Алина Гайфутдинова из Обнинска.
По итогам полуфинальных заплывов на 100 метров баттерфляем у мужчин и 100 метров вольным стилем у женщин Михаил Вековищев и Алина Гайфутдинова прошли в финалы.
Турнир продлится до 28 июля.
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