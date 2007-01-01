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Спорт

Калужанка выиграла финал Кубка России по плаванию

Соревнования проходят в Екатеринбурге, рассказали 26 июля в региональном министерстве спорта.
Дмитрий Ивьев
11:17 сегодня
0 223
Читайте KP40.RU:

Дистанцию 50 метров на спине выиграла Алина Гайфутдинова из Обнинска.

По итогам полуфинальных заплывов на 100 метров баттерфляем у мужчин и 100 метров вольным стилем у женщин Михаил Вековищев и Алина Гайфутдинова прошли в финалы.

Турнир продлится до 28 июля.

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Лента комментариев
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