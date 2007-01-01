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Спорт

Калужская область стала пилотным регионом по реализации соцзаказа 

Дмитрий Ивьев
09:20 сегодня
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В нынешнем году в нашем регионе апробируется федеральный закон о государственном заказе на оказание госуслуг в социальной сфере, сообщили 26 июля в министерстве спорта.

Сейчас соцзаказ на конкурсной основе сформирован по ушу. Дополнительные деньги на подготовку получил подростковый клуб «Бригантина». В дисциплинах «ушу-саньда» и «сават» там занимается больше 300 детей.

- Участие в пилотной программе по реализации соцзаказа также подразумевает подготовку спортивного резерва во всех государственных учреждениях региона за счет областного бюджета, - пояснили в министерстве.

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