Калужане сделали обзор стадиона на Алтае

Напомним, что специалист по работе с болельщиками ФК "Калуга" Александр Кук и его друг Илья Рубцов поехали покорять просторы России в поддержку проекта "Народный стадион"и к 15-летию нашего футбольного клуба. Также они поставили перед собой цель показать людям, что путешествовать по России интереснее, чем уезжать заграницу.

В рамках путешествия длиной в 15 000 километров калужане уже побывали в Обнинске, Миассе,Челябинске. Также ребята решили заехать в Казахстан. Обзоры на стадион в городах Костанай и Петропавловск можно увидеть по ссылкам.

Александр и Илья посетили республику Алтай, которая по праву носит звание одного из самых красивых мест в нашей стране. Представляем вашему вниманию обзор на стадион "Динамо" в городе Барнаул.