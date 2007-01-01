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Спорт

Калужане сделали обзор стадиона на Алтае

Софья Фирсова
20:30 24.07
0 252
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Напомним, что специалист по работе с болельщиками ФК "Калуга" Александр Кук и его друг Илья Рубцов поехали покорять просторы России в поддержку проекта "Народный стадион"и к 15-летию нашего футбольного клуба. Также они поставили перед собой цель показать людям, что путешествовать по России интереснее, чем уезжать заграницу.

В рамках путешествия длиной в 15 000 километров калужане уже побывали в Обнинске, Миассе,Челябинске. Также ребята решили заехать в Казахстан. Обзоры на стадион в городах Костанай и Петропавловск можно увидеть по ссылкам.

Александр и Илья посетили республику Алтай, которая по праву носит звание одного из самых красивых мест в нашей стране. Представляем вашему вниманию обзор на стадион "Динамо" в городе Барнаул.

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Лента комментариев
stepa111

Там работы на 3 часа если работать а если как Калужские супер-пупер дорожники на 3 недели😡

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Darth Vader

Штаб Единой России разместить. Русский мир как он есть.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Историки считают, что Обнинск возник на земле, где более 7 тысяч лет назад селились первобытные люди, а первое письменное упоминание о старинных поселениях Пяткино, Белкино, Самсоново ныне вошедших в городскую черту содержится в Писцовой книге за 1588-1589 гг.

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Н.Влюбчивый

Главное деньги списывать на содержание моста вовремя.

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10:23 24.07
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ajax

Итак, кто же прав: автор или я? "Конева" или Корнева"???

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Андрей Ермишин

Это надо умудриться такой экспонать отдать! Недостойна Калужская область однако

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1 4796
Василёк

маэстро 🤧😂

...
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23:35 23.07
1 1078
Василёк

если это итог ... то я нам не завидую

...
Авто и транспорт
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23:27 23.07
1 813
ajax

Не слишком ли большой крен в сторону футбола??? Зато для других игровых видов с мячом (особенно - баскетбола) нет ни новых залов, ни ФОКов! Теперь к футболу и к хоккею прикипели настолько, что другие виды спорта задвинули на задний план, так?

...
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В Калуге крытый футбольный манеж достроят до конца года
23:26 23.07
2 1298
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Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
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