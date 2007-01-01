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Спорт

Калужанин стал серебряным призером чемпионата России по легкой атлетике

Дмитрий Ивьев
16:30 сегодня
0 265
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Даниил Негода представлял наш регион на соревнованиях среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата, рассказали 24 июля в министерстве спорта Калужской области.

Турнир проходил на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах.

Воспитанник спортивной школы «Труд» выступал в дисциплине «прыжок в высоту, класс Т42» и взял высоту 160 сантиметров, что стало не только его личным рекордом, но и принесло спортсмену серебряную медаль. 

Даниил - мастер спорта среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Он участвует в соревнованиях по легкой атлетике и плаванию. В детстве он смог победить онкологию, но при этом потерял ногу.

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