Калужские гребцы завоевали три медали на всероссийских соревнованиях
В Нижнем Новгороде успешно выступили представители школы олимпийского резерва В. Иванова, рассказали 23 июля в министерстве спорта региона.
На гребном канале соревновались юноши и девушки в возрасте до 15 лет.
В одиночках калужанка Анна Приятелева завоевала «серебро», а Денис Иванов - «бронзу».
Среди четверок с рулевым бронзовую медаль выиграли калужане Николай Киргей, Иван Алмазов, Иван Мукосеев, Матвей Жуленков и Даниил Пронин.
Лента комментариев
ILR
Сегодня увидел такое - при открытии "новости" на главной странице и при переходе на вторую страницу (может это происходит и на первой странице - не знаю, не проверял) открывая новость из так сказать подрубрики "Обнинск", в данном случае про видео про аварию с женщиной - нужно производить авторизацию заново. Открываешь соседнюю новость - там всё нормально и авторизация не нужна....
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