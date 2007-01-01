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Спорт

В Спартакиаде калужских муниципалитетов первое место заняла команда Хвастовичей

Представители этого района стали лучшими в третьей группе на турнире по легкой атлетике, сообщили 23 июля в администрации района.
Дмитрий Ивьев
14:00 сегодня
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В составе победителей были Александр и Михаил Мироновы, Юрий Андропов, Татьяна Брулёва, Валерия Ананникова, Анна Евсина, Александра Шлянкрих, Милана Чернова, Никита Куликов, Никита Чупцов и Анастасия Чеботарёва.

- Впереди ещё немало соревнований в зачёт летней областной Спартакиады. Но, мы настроены решительно, - прокомментировала специалист отдела по делам семья, молодёжи и спорта Наталья Выставкина. - Хочется, чтобы мы показали результаты не хуже зимних. Ведь по итогам зимней областной Спартакиады команда Хвастовичского района заняла первое место в своей группе.

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