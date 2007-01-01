В Спартакиаде калужских муниципалитетов первое место заняла команда Хвастовичей
В составе победителей были Александр и Михаил Мироновы, Юрий Андропов, Татьяна Брулёва, Валерия Ананникова, Анна Евсина, Александра Шлянкрих, Милана Чернова, Никита Куликов, Никита Чупцов и Анастасия Чеботарёва.
- Впереди ещё немало соревнований в зачёт летней областной Спартакиады. Но, мы настроены решительно, - прокомментировала специалист отдела по делам семья, молодёжи и спорта Наталья Выставкина. - Хочется, чтобы мы показали результаты не хуже зимних. Ведь по итогам зимней областной Спартакиады команда Хвастовичского района заняла первое место в своей группе.
Сегодня увидел такое - при открытии "новости" на главной странице и при переходе на вторую страницу (может это происходит и на первой странице - не знаю, не проверял) открывая новость из так сказать подрубрики "Обнинск", в данном случае про видео про аварию с женщиной - нужно производить авторизацию заново. Открываешь соседнюю новость - там всё нормально и авторизация не нужна....