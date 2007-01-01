Калужане одержали две победы в стартовом туре Юношеской футбольной лиги Центр 

Соревнования прошли в Липецке, сообщили во вторник, 23 июля, в министерстве спорта Калужской области.

Воспитанники спортшколы «Калуга» играли с липецким клубом «ОК СШОР Металлург».

Юноши 2009 года рождения разгромили соперников со счетом 5:1. Авторами голов стали Вячеслав Думбрава, Кирилл Билик, Даниил Меньшов, Артём Стелигин и Даниэль Коньков.

Победу одержала и команда спортсменов 2007 года рождения - 3:1. Отличились Исмаил Алиев, оформивший «дубль», и Артём Михович.

А спортсмены группы 2008 года рождения уступили своим ровесникам со счетом 1:3.

Следующий тур калужане проведут в Ярославле, где 27 июля сыграют с «Шинником».

Турнир состоялся в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».