Калужане одержали две победы в стартовом туре Юношеской футбольной лиги Центр
Воспитанники спортшколы «Калуга» играли с липецким клубом «ОК СШОР Металлург».
Юноши 2009 года рождения разгромили соперников со счетом 5:1. Авторами голов стали Вячеслав Думбрава, Кирилл Билик, Даниил Меньшов, Артём Стелигин и Даниэль Коньков.
Победу одержала и команда спортсменов 2007 года рождения - 3:1. Отличились Исмаил Алиев, оформивший «дубль», и Артём Михович.
А спортсмены группы 2008 года рождения уступили своим ровесникам со счетом 1:3.
Следующий тур калужане проведут в Ярославле, где 27 июля сыграют с «Шинником».
Турнир состоялся в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».
Сегодня увидел такое - при открытии "новости" на главной странице и при переходе на вторую страницу (может это происходит и на первой странице - не знаю, не проверял) открывая новость из так сказать подрубрики "Обнинск", в данном случае про видео про аварию с женщиной - нужно производить авторизацию заново. Открываешь соседнюю новость - там всё нормально и авторизация не нужна....