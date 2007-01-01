В Калуге крытый футбольный манеж достроят до конца года
Работы ведутся на стадионе «Спутник», но там возникли проблемы с подрядчиком. Этот вопрос 22 июля обсуждался на заседании правительства региона.
Как рассказал министр спорта Олег Сердюков, подрядчик срывает сроки, работы идут низкими темпами.
Но, по последним данным, строительство все же должно завершится в нынешнем году.
Губернатор Владислав Шапша поручил чиновникам усилить контроль за реализацией нацпроектов.
По ситуации с футбольным манежем доклад подготовит замгубернатора Ольга Иванова.
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