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Спорт

В Калуге крытый футбольный манеж достроят до конца года

Работы ведутся на стадионе «Спутник», но там возникли проблемы с подрядчиком. Этот вопрос 22 июля обсуждался на заседании правительства региона.
Дмитрий Ивьев
09:12 сегодня
0 263
Читайте KP40.RU:

Как рассказал министр спорта Олег Сердюков, подрядчик срывает сроки, работы идут низкими темпами. 

Но, по последним данным, строительство все же должно завершится в нынешнем году.

Губернатор Владислав Шапша поручил чиновникам усилить контроль за реализацией нацпроектов.

По ситуации с футбольным манежем доклад подготовит замгубернатора Ольга Иванова.

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калужская область
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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Кстати Михаил Федорович был третьим выборным царем в истории России, но в отличие от царей Бориса Годунова и Василия Шуйского, новый государь был принят народом как законный преемник прежней династии.

...
Общество
22 июля родился первый русский царь
15:06 22.07
4 5086
amorph

нужно больше светофоров😡

...
Авто и транспорт
Новый светофор просят установить на дороге Калуга – Медынь
15:00 22.07
1 1630
Darth Vader

в деревне Гадюкино - дожди...

...
Благоустройство
Жители Козельска возмутились качеством новой зоны отдыха
11:55 22.07
1 4263
Бешеный Кузнечик

Ну с Грозным там еще можно попробовать приплести тему, что он Рюрикович, то есть варяжского роду. Но вот Годунова почему лишили тогда звания первого русского царя, непонятно.

...
Общество
22 июля родился первый русский царь
09:41 22.07
4 5086
Андрей Ермишин

Иван Васильевич был венчан на царство 16 января 1547 года в возрасте 16 лет. Впервые в истории на русском престоле оказался правитель, принявший титул царя, а не только великого князя.

...
Общество
22 июля родился первый русский царь
08:57 22.07
4 5086
Н.Влюбчивый

И вот еще, что городом управляют выпускники педа, а у них знаний ноль.

...
Благоустройство
Калужане просят срубить сухие деревья на улице Ленина
19:52 21.07
3 2949
kaluga2

Язычество кондовое. Бабушки наивные.

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге рассказали об энергетически сильных точках года и что связывает ученого Александра Чижевского с Хлудневской игрушкой
19:22 21.07
1 1916
VGA

Ничего это не изменит. Автобус должен остановиться на "своей" остановке, а для этого проехать по средней полосе мимо стоящего транспорта.

...
Авто и транспорт
Калужане просят поменять схему движения на улице Кирова
19:13 21.07
4 6091
Н.Влюбчивый

50 миллионов рублей.

...
Благоустройство
Калужане просят срубить сухие деревья на улице Ленина
19:12 21.07
3 2949
RudeBoy

Они только нормальные здоровые деревья могут пилить.

...
Благоустройство
Калужане просят срубить сухие деревья на улице Ленина
17:27 21.07
3 2949
Афиша
Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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