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В Калуге крытый футбольный манеж достроят до конца года

Дмитрий Ивьев

Работы ведутся на стадионе «Спутник», но там возникли проблемы с подрядчиком. Этот вопрос 22 июля обсуждался на заседании правительства региона.

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