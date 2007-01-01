«Калуга» начала новый сезон с победы над «Сибирью»

Наша команда заняла вторую строчку турнирной таблицы.

В минувшее воскресенье в Калуге на тренировочной площадке «Спутник» прошел матч 1 тура группы «золото» дивизиона А Второй лиги. Наша команда принимала гостей из Новосибирска.

В стартовом составе «Калуги» болельщики увидели 5 новых игроков. Тренерский штаб во главе с Евгением Лосевым провел кропотливую работу в межсезонье. Также на поле появится любимец калужан - капитан команды Николай Суханов.

В первом тайме гости давили «Калугу», создавали много голевых моментов, но реализовать ни один из них не смогли. Счет открыли калужане на 49 минуте игры. Наш новичок - нападающий Расиль Асайдулин, воспользовавшись ошибкой в защите гостей, побеспокоил вратаря «Сибири», но тот смог спасти команду, однако отбил мяч прямо под ноги второму новому калужскому защитнику Ивану Гулько. Тот продолжил атаку ворот гостей, но спасла штанга. Однако в этот момент рядом оказался Александр Голубцов, который смог поразить ворота соперника.

После этого «Калуга» воодушевилась и стала активно атаковать под громкую поддержку болельщиков.

На 85 минуте «Калуга» провела успешную контратаку, после которой гол в свои же ворота забил защитник Константин Ерохин. Эмоции во время игры накалились с каждой минутой. Пиковой точкой стал гол в ворота «Калуги» на 88 минуте в исполнении Глеба Бахарева. Нервная, напряженная и крайне эмоциональная игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Калуги». В команду прекрасно вписались новые игроки. Они уже заслужили всяческую похвалу от болельщиков. Особенно калужане отметили нового вратаря - Владимира Цапурина, который самоотверженно оборонял наши ворота и отметился красивым сейвом.

По итогам первого тура «Калуга» заняла вторую строчку турнирной таблицы. Главный тренер Евгений Лосев остался доволен игрой, но также подчеркнул эмоциональное напряжение на протяжении всего матча. - Сложно, нервно, были проблемы в обороне. Первая игра должна быть такой, чтобы была возможность исправить ошибки, -отметил Лосев. Порадовал второй тайм, игра атакующей группы футболистов. Ребята смогли проявить свои лучшие качества. - Какие эмоции были после забитого в наши ворота мяча?

- Я был весь в игре и пытался в ручном режиме управлять, подсказывать. Нервно было.

-Болельщики увидели много новичков. Как собрать команду за такой короткий срок?

-Новичков не так много, вышли пять человек. Старались подбирать под тот футбол, который нам нужен. Наверное, в большей степени мы угадали. В первом тайме просто еще не все смогли сыграть в полную силу. Хорошо, что первый тайм закончился так, а вторым я очень доволен.

-Почему в составе сегодня появился новый голкипер?

-Он лучше выглядел на тренировках.

-Как вам поддержка болельщиков?

- Я хочу сказать им большое спасибо, атмосфера шикарная. Они очень поддержали нас в тяжелом эпизоде в конце игры. Атмосферу на "Спутнике" оценил и главный тренер "Сибири" Алексей Медведев. Он остался недоволен реализацией и самоуверенностью некоторых игроков своей команды.

-Я никогда не ищу виноватых и не перехожу на личности. Разная готовность игроков сказывается в отношении. Кто-то хотел обыграть "Калугу" на классе, на академизме, но в "золоте" и "серебре" все игры от ножа, очки добываются с кровью.

-Понравилась атмосфера и команда хозяев поля?

-Поле великолепное, очень приятно на нем играть. Стадион действительно маленький, было бы поинтереснее, если бы были побольше трибуны, побольше болельщиков - мы играем для них. В остальном все отлично. Сейчас только первые туры, потом будет понятно кто во что играет, устаканятся стартовые составы и будет легче подготавливаться. Сейчас мы готовились к другому, четыре человека вышли, которых мы совсем не ожидали видеть в составе. Еще команда стала действовать по другому. В контрольных матчах при стандартах у ворот "Калуга" действовала в зонах, тут стали играть гибридный вид - половина играла по игрокам, половина в зонах по мячу. Слабых команд нет и ко всем надо относиться серьезно. Если давать слабину, то будут наказывать, как и произошло сегодня. 28 июля наши футболисты сыграют дома с ФК "Челябинск". Матч начнется в 16:00.