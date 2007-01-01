Калужанка взяла «серебро» на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

В Брянске сегодня, 21 июля завершается трехдневное первенство России и соревнования по легкой атлетике.

В субботу, 20 июля воспитанница калужской спортшколы «Юность» Ирина Корнева завоевала серебряную медаль в беге на 3000 метров.

Всего за три дня соревнований разыграно 42 комплекта наград национального первенства и 18 комплектов – всероссийских соревнований.

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки до 23 лет.