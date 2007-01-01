Калужане в составе сборной России выиграли международный турнир по волейболу

В Кыргызстане завершились соревнования среди глухих спортсменов, сообщили 19 июля в министерстве спорта Калужской области.

В турнире участвовали команды из России, Казахстана и Киргизия.

Наши команды победили и в мужских, и в женских соревнованиях.

В составе сборных играли калужане из физкультурно-спортивного центра «Лидер» и спортивно-адаптивной школы «Эверест» - Анна Усова, Арина Романова, Ирина Сомкина, Софья Теркова, Елизавета Пшеничная, Любовь Тарасова, Андрей Лебедев и Даниил Павлычев.