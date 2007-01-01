Калужане в составе сборной России выиграли международный турнир по волейболу
В Кыргызстане завершились соревнования среди глухих спортсменов, сообщили 19 июля в министерстве спорта Калужской области.
В турнире участвовали команды из России, Казахстана и Киргизия.
Наши команды победили и в мужских, и в женских соревнованиях.
В составе сборных играли калужане из физкультурно-спортивного центра «Лидер» и спортивно-адаптивной школы «Эверест» - Анна Усова, Арина Романова, Ирина Сомкина, Софья Теркова, Елизавета Пшеничная, Любовь Тарасова, Андрей Лебедев и Даниил Павлычев.
Лента комментариев
nikol
Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью....
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