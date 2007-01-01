Калужские атлеты завоевали девять медалей на первенстве страны

В Саранске прошли чемпионат и первенство России по легкой атлетике среди глухих спортсменов.

В соревнованиях участвовали 300 человек из 40 регионов.

Калужскую область представляли спортсмены из спортивно-адаптивной школы «Эверест».

Победителями среди калужан стали Мария Демина в метании копья, Александр Лазуткин в прыжке в высоту, Яна Леонова в метании диска и толкании ядра.

Серебряные медали завоевали Любовь Антонова в метании диска, Мария Демина в беге на 100 метров с барьерами и Яна Леонова в метании копья.

«Бронза» у Марии Деминой в беге на 400 метров с барьерами и Александра Лазуткина в беге на 110 метров с барьерами.

Соревнования прошли по федеральному проекту «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».