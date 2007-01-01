Калужские атлеты завоевали девять медалей на первенстве страны
В соревнованиях участвовали 300 человек из 40 регионов.
Калужскую область представляли спортсмены из спортивно-адаптивной школы «Эверест».
Победителями среди калужан стали Мария Демина в метании копья, Александр Лазуткин в прыжке в высоту, Яна Леонова в метании диска и толкании ядра.
Серебряные медали завоевали Любовь Антонова в метании диска, Мария Демина в беге на 100 метров с барьерами и Яна Леонова в метании копья.
«Бронза» у Марии Деминой в беге на 400 метров с барьерами и Александра Лазуткина в беге на 110 метров с барьерами.
Соревнования прошли по федеральному проекту «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».
Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью....