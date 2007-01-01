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Спорт

Калужские атлеты завоевали девять медалей на первенстве страны

В Саранске прошли чемпионат и первенство России по легкой атлетике среди глухих спортсменов.
Дмитрий Ивьев
10:36 сегодня
0 167
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В соревнованиях участвовали 300 человек из 40 регионов.

Калужскую область представляли спортсмены из спортивно-адаптивной школы «Эверест».

Победителями среди калужан стали Мария Демина в метании копья, Александр Лазуткин в прыжке в высоту, Яна Леонова в метании диска и толкании ядра.

Серебряные медали завоевали Любовь Антонова в метании диска, Мария Демина в беге на 100 метров с барьерами и Яна Леонова в метании копья.

«Бронза» у Марии Деминой в беге на 400 метров с барьерами и Александра Лазуткина в беге на 110 метров с барьерами.

Соревнования прошли по федеральному проекту «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Лента комментариев
Bungee

Надо заставить г-д Денисова вместе с Шапшой так корячится в эту лестницу, как этот пацан!

...
Благоустройство
После скандала в Калуге отремонтируют лестницу к спортшколе «Труд»
11:05 сегодня
2 1338
mrTJohn

Незнаю уместно ли, но "Горько"! 🤑

...
Общество
В Калуге назначен новый заместитель городского головы
10:22 сегодня
1 1168
mason

Там такая колейность, что не мудрено.

...
Происшествия
В Калуге «Шкода» ночью вылетела в кювет
09:27 сегодня
1 607
nikol

Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью.

...
Калуга
Вопрос в управлению Калужского троллейбуса.
08:41 сегодня
1 2414
VGA

...
Общество
18 июля стало известно, что швейцарские сыровары производили сыр в Калужской области
19:58 18.07
2 7555
Виталий Гераськин

Полностью поддерживаю, даже с сыном 3,5 года не пустили на 10 минут просто мячик покатать, хотя на поле ни души.

...
Общее
Футбольное поле в сквере Волкова
19:53 18.07
1 3023
mik27

брат на брата

...
Криминал
Житель Калужской области пытался убить брата
17:33 18.07
1 871
Н.Влюбчивый

Как только гнилая власть выпилит гнилые деревья во всем городе и посадит новые тогда заживем.

...
Общество
Калуга вошла в ТОП-5 рейтинга качества жизни
15:48 18.07
6 4181
VGA

Скорее всего это оса наездник. Она в дереве не живет и деревом не питается, поэтому ядом не травится. Откладывает яйца в личинки жуков-древоточцев, т.е. избавляет сруб от вредителей.

...
Калуга
Муха-древоточец
13:53 18.07
1 1194
mrTJohn

Надо запретить ходить на четвереньках, камеру поставить и штрафовать. Не благодарите.

...
Благоустройство
После скандала в Калуге отремонтируют лестницу к спортшколе «Труд»
11:43 18.07
2 1338
Афиша
Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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