Калужане выиграли первенство страны по морскому многоборью
Соревнования прошли в Калуге на Яченском водохранилище в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни».
В наш город приехали спортсмены из нескольких регионов.
Две команды калужан из спортшколы олимпийского резерва по гребному спорту В. Иванова завоевали «золото» и «серебро», рассказали в региональном министерстве спорта.
А 19-20 июля в Калуге пройдет чемпионат России по гребле на ЯЛ-6 на дистанции 2000 метров.
Лента комментариев
nikol
Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью....
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