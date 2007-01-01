Калужане выиграли первенство страны по морскому многоборью

Соревнования прошли в Калуге на Яченском водохранилище в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни».

В наш город приехали спортсмены из нескольких регионов.

Две команды калужан из спортшколы олимпийского резерва по гребному спорту В. Иванова завоевали «золото» и «серебро», рассказали в региональном министерстве спорта.

А 19-20 июля в Калуге пройдет чемпионат России по гребле на ЯЛ-6 на дистанции 2000 метров.