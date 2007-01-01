Чем калужских путешественников удивил стадион в Казахстане

Его реконструировали в 2022 году.

Напомним, что специалист по работе с болельщиками ФК "Калуга" Александр Кук и его друг Илья Рубцов поехали покорять просторы России в поддержку проекта "Народный стадион" и к 15-летию нашего футбольного клуба. Также они поставили перед собой цель показать людям, что путешествовать по России интереснее, чем уезжать заграницу.

В рамках путешествия длиной в 15 000 километров калужане уже побывали в Обнинске, Миассе, Челябинске. Также ребята решили заехать в Казахстан. Обзор на стадион в городе Костанай можно увидеть здесь.

Теперь ребята подготовили для нас обзор второго стадиона в Казахстане. Стадион "Карасай" находится в городе Петропавловск. Несмотря на то, что реконструировали его в 2022 году, стадион полуразрушен и нуждается в еще одной модернизации, которую там, по словам сотрудников, планируют на следующей неделе. Калужские болельщики активно участвуют в краудфандинговом сборе на модернизацию калужского "Спутника". Подробности об этом можно почитать здесь.