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Чем калужских путешественников удивил стадион в Казахстане

Его реконструировали в 2022 году.
Софья Фирсова
15:47 сегодня
0 95
Читайте KP40.RU:

Напомним, что специалист по работе с болельщиками ФК "Калуга" Александр Кук и его друг Илья Рубцов поехали покорять просторы России в поддержку проекта "Народный стадион" и к 15-летию нашего футбольного клуба. Также они поставили перед собой цель показать людям, что путешествовать по России интереснее, чем уезжать заграницу.

В рамках путешествия длиной в 15 000 километров калужане уже побывали в Обнинске, Миассе, Челябинске. Также ребята решили заехать в Казахстан. Обзор на стадион в городе Костанай можно увидеть здесь.

Теперь ребята подготовили для нас обзор второго стадиона в Казахстане. Стадион "Карасай" находится в городе Петропавловск. Несмотря на то, что реконструировали его в 2022 году, стадион полуразрушен и нуждается в еще одной модернизации, которую там, по словам сотрудников, планируют на следующей неделе. Калужские болельщики активно участвуют в краудфандинговом сборе на модернизацию калужского "Спутника". Подробности об этом можно почитать здесь.

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Лента комментариев
Н.Влюбчивый

Из сообщения за 2022г. Хлебозаводам Калужской области будет компенсирована часть затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий - при условии, что они возьмут на себя обязательства не повышать цены на продукцию. На поддержку этого сектора экономики России из федерального бюджета выделяется 2,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Александр KU

Не забудьте рассказать людям о настоящему предназначении этих зданий. А именно в качестве станций по добыче атмосферного электричества (на старых фото, вы не увидите никаких крестов. На их месте шпили или принимающие улавливающие антенны. А теперь вещают лапшу на уши.

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С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
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