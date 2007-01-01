Калужские путешественники сделали обзор на стадион в Казахстане

Напомним, что наши земляки поехали в путешествие по стране в поддержку проекта "Народный стадион", который запустил футбольный клуб "Калуга". Проект подразумевает модернизацию тренировочной площадки "Спутник" с помощью краудфандингового сбора.

Ребятам удалось посетить не только города России, но и казахстанский город Костанай. На видео вы можете посмотреть обзор на стадион "Центральный". После реконструкции он вмещает в себя 10 500 болельщиков, а еще пару лет назад располагал 8 000 мест.

Также вы можете посмотреть на стадионы в Обнинске, Миассе и Челябинске.