Калужские путешественники сделали обзор на стадион в Казахстане
Напомним, что наши земляки поехали в путешествие по стране в поддержку проекта "Народный стадион", который запустил футбольный клуб "Калуга". Проект подразумевает модернизацию тренировочной площадки "Спутник" с помощью краудфандингового сбора.
Ребятам удалось посетить не только города России, но и казахстанский город Костанай. На видео вы можете посмотреть обзор на стадион "Центральный". После реконструкции он вмещает в себя 10 500 болельщиков, а еще пару лет назад располагал 8 000 мест.
Также вы можете посмотреть на стадионы в Обнинске, Миассе и Челябинске.
Хорошо, что не запустили трамваи в Калуге. Большинство улиц узкие. К тому же трамвайные рельсы прокладывают по середине мостовых. Так что если трамвай остановится на остановке, то автомобилям которые едут между тротуаром и трамваем, приходится ждать окончания выхода и посадки пассажиров. В отличие от трамваев троллейбусы на остановке подходят к самому тротуару и не мешают автомобилям проезжать мимо....
Вернётся откуда? -"два года исправительных работ" это улицы подметать или другие не квалифицированные работы. А права на вождение автомобиля, на каком основании? Ни ГИБДД ни при задержании экспертизы не проводили и от проверки на предмет алкоголя он не отказывался. Может просто возбуждён был? А со слов "терпилы" не аргумент!...