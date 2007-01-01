Калужане продолжают обозревать стадионы

Нашему вниманию предоставили стадион "Центральный" в Челябинске.

Ранее мы сообщали о наших земляках, которые поехали в путешествие по стране. Специалист по работе с болельщиками Александр Кук посвятил свой отпуск обзору стадионов в разных городах России. Вместе с другом Ильей Рубцовым они проедут 15 000 километров в поддержку проекта "Народный стадион", который представляет из себя краудфандинговый сбор средств на модернизацию нашей тренировочной площадки "Спутник".

На видео Александр рассказал интересные факты о стадионе "Центральный" в Челябинске, который является прекрасным примером того, какие масштабные бывают реконструкции.

Также ребята уже сняли обзоры на стадион в Обнинске и на стадион в Миассе.