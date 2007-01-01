Калужане продолжают обозревать стадионы
Ранее мы сообщали о наших земляках, которые поехали в путешествие по стране. Специалист по работе с болельщиками Александр Кук посвятил свой отпуск обзору стадионов в разных городах России. Вместе с другом Ильей Рубцовым они проедут 15 000 километров в поддержку проекта "Народный стадион", который представляет из себя краудфандинговый сбор средств на модернизацию нашей тренировочной площадки "Спутник".
На видео Александр рассказал интересные факты о стадионе "Центральный" в Челябинске, который является прекрасным примером того, какие масштабные бывают реконструкции.
Также ребята уже сняли обзоры на стадион в Обнинске и на стадион в Миассе.
Позор властям Калуги!Весь город в плачевном состояние,набережная кое как сделана,пляж на котором купаться нельзя,на песке валяйтесь на который вся грязь течет с дороги,и ближайшей территории,Склон забыт уже похоже,даже не пытаются,скоро березы уползут вниз,теперь уже мост сползает.Дороги разбиты,хотя многие делали капитально от 1 года до 5 лет примерно назад.Деревья то и дело падают.Нечем гордится в Калуги толком..Зимой все завалено снегом,один белый дом вылизывают после каждого снегопада...