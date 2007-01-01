В Калужской области дополнительно позаботятся о спортсменах и тренерах

Сегодня, 8 июля этому была посвящена представительная видео-конференция

Совещание регионального Правительства провела заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора области Карина Башкатова. Особое внимание уделили вопросу дополнительных мер соцподдержки спортсменов и работников спортивной сферы.

Определенные достижения уже есть, причем на всех профильных направлениях – от обучения и первенств России до Олимпийских игр и пожизненных выплат вышедшим на пенсию.

Также действует региональный закон, касающийся компенсации тренерам государственных учреждений. Учреждены гранты Губернатора спортсменам области для перспективных спортсменов.

Успехи спортсменов на соревнованиях, а также труд их тренеров отмечаются премиями.

Несмотря на активную работу по направлению, участники совещания сошлись во мнении, что меры дополнительной социальной поддержки в спортивной отрасли должны быть усилены.