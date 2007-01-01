На набережной Яченского водохранилища состоится Калужский Космический марафон

Он пройдет с 30 по 31 августа.

На Космическом марафоне участникам предложат широкую линейку дистанций. О проведении забегов рассказали в минспорта Калужской области.

В первый день пройдут забеги для детей и "Забег безграничных возможностей" на 600 метров. 31 августа состоятся забеги на дистанции 5 км, 10 км, 21,1 км. Самая популярная из них - на 5 км.

В ней принимают участие как новички, так и опытные спортсмены. Две последние дистанции - настоящий вызов для бегунов.