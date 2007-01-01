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Спорт

В Калужской области установят памп-трек

Софья Фирсова
16:38 сегодня
0 325
Читайте KP40.RU:

Спорткомплекс появится в посёлке Октябрьский Ферзиковского района.

Универсальный снаряд, подходящий для всех колесных видов спорта, установят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

За данную территорию в прошлом году проголосовали 740 человек. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ области Вячеслав Лежнин.

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Лента комментариев
mik27

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mik27

Городские власти- вы палитесь.

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а разве публичное блистание в трусах на фоне церкви не оскорбляет чувства верующих ? помнится мне одну несчастную под таким предлогом хотели привлечь к уголовной ответственности.

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mrTJohn

Мать в тюрьму, ребенка в детдом. Красота. Там его ремнем бить не будут.

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Максим Розен

Эколог? Архитектор? Урбанист? А может, лучше поставим человека, у которого вообще нет нужного образования? Как вообще полицейский связан с благоустройством? Мало быть "хорошим хозяйственником", нужно и разбираться в этой теме

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Елисей Цуканов

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kaluzanin

Практика подписания с директорами срочных контрактов является не новой.

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vitness

Ну если посмотреть правде в глаза, то по этой гимназии прошлой осенью прокуратура нашла массу нарушений: в школе отсутствует медработник, в ненадлежащем виде находится спортплощадка,выявлены нарушения законодательства о закупках.

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Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
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