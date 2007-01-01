Армрестлеры из Калуги привезли полный комплект медалей со Всероссийских соревнований
Спортсмены боролись за победу во Владикавказе.
На соревнования по армрестлингу памяти Асланбека Еналдиева приехали более 300 спортсменов из 25 регионов РФ.
Армрестлеры боролись в 6 весовых категориях среди женщин и в 11 среди мужчин.
«Золото» удалось завоевать калужанке Марии Королевой, на вторую ступень пьедестала почета поднялся Роман Чупрыгин, «бронза» на счету Максима Черского. Об успехах калужан рассказали в региональном минспорта.
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С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни! (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине. (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли. (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя. (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют! (16%)
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