В Калужской области подвели итоги Всероссийского проекта РФС «Футбол школе»

В нем приняли участие 12 организаций.

О промежуточных итогах проекта сообщили в Минспорта Калужской области. С августа к нему присоединятся еще три школы.

Весной в калужской СОШ №45 им. Г.К. Жукова прошел методический семинар. В нем приняли участие представители РФС.

Учитель Евгений Денисов вошел в топ 50 лучших педагогов страны по итогу конкурса «Магнит футбола».

Региональный этап «Школьной футбольной лиги» стал заключительным мероприятием проекта в этом учебном году. В нем приняли участие 14 общеобразовательных и 2 дошкольные организации. Ярче всего себя проявили Лев-Толстовская СОШ (Дзержинский район) и СОШ им. генерала Захаркина И.Г. (Жуковский район).