В Калужской области подвели итоги Всероссийского проекта РФС «Футбол школе»
О промежуточных итогах проекта сообщили в Минспорта Калужской области. С августа к нему присоединятся еще три школы.
Весной в калужской СОШ №45 им. Г.К. Жукова прошел методический семинар. В нем приняли участие представители РФС.
Учитель Евгений Денисов вошел в топ 50 лучших педагогов страны по итогу конкурса «Магнит футбола».
Региональный этап «Школьной футбольной лиги» стал заключительным мероприятием проекта в этом учебном году. В нем приняли участие 14 общеобразовательных и 2 дошкольные организации. Ярче всего себя проявили Лев-Толстовская СОШ (Дзержинский район) и СОШ им. генерала Захаркина И.Г. (Жуковский район).
денисов, три года назад, когда благоустроил чудеснейшую набережную, на которую теперь зайти и ее же упоминать стесняется, забыл заблаговременно там знаки запретов повесить, как против самокатов. А то глупые люди не понимают, что пляж оказывается для того, чтобы там нельзя было купаться. А "чудесный променад" уже каракулями всякими расчирикали вандалы....