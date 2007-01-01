Пловчиха из Калуги завоевала «бронзу» на Всероссийской летней Универсиаде
Соревнования прошли в Уфе.
На протяжении 4 дней спортсмены из 33 регионов России боролись за призовые места в бассейне ЦСП Республики Башкортостан имени Р. Баталовой.
О высоком результате калужанки сообщили в минспорта.
Воспитанница обнинской спортшколы олимпийского резерва «Олимп» проплыла 100 метров на спине за 1:05.45.
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