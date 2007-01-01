Калужане одержали победу в первенстве страны по морскому многоборью
На чемпионате и первенстве России по морскому многоборью в дисциплине ЯЛ-6-парусная гонка Калужскую область представляли воспитанники спортшколы олимпийского резерва по гребному спорту В. Иванова. Об их успехах рассказали в пресс-службе регионального минспорта.
Рулевой Борис Тетюев, Александр Хозиков, Павел Бурсин, Денис Стоянов, Иван и Василий Кандаловы, Вячеслав Демидов и Иван Тарасов первый раз боролись за победу на всероссийском чемпионате.
На первенстве калужанам удалось завоевать «золото».
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