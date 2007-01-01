Калужанка установила новый рекорд России на соревнованиях по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (плавание)

Чемпионат прошел в Екатеринбурге.

Пловцы из Калужской области показали высокие результаты на чемпионате России. За победу боролись более 300 спортсменов из 44 регионов страны. Об этом сообщили в региональном минспорта.

Воспитанница спортшколы олимпийского резерва "Труд" не только завоевала золотую медаль, но и установила новый рекорд страны. Она проплыла 50 метров баттерфляем за 1:02:44. Также ей удалось завоевать две "бронзы".

Наш спортсмен Апетняк Артенян на дистанции 200 метров комплексное плавание завоевал третье место. Представители нашего региона Евгений Черников и Даниил Негода вошли в "десятку" лучших.