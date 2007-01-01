На игре обнинского «Кванта» и «Орла» фанаты скандировали «Калуге нужен стадион!»

Калужанин сделал обзор на стадион в наукограде.

В понедельник, 1 июля, калужане, которые отправились в поездку длиною в 15000 километров, сделали обзор на первый на их пути стадион. Им оказался обнинский «Труд». В этот же день здесь состоялась встреча футбольных клубов «Квант» и «Орел». Она закончилась со счетом 1:1. Калужане приехали на игру поддержать своих давних друзей – фанатов из Орла, а они в свою очередь стали громко скандировать: «Калуге нужен стадион!». Обзор на «Труд» вы можете посмотреть на видео, которое нам прислали Александр Кук и Илья Рубцов.