Волейболисты из Обнинска привезли домой золотые медали с чемпионата России

Пятый этап соревнований прошел в Зеленоградске

В воскресенье, 30 июня, подошел к концу очередной этап чемпионата страны по пляжному волейболу. Об этом рассказали в минспорта Калужской области.

Четыре дня 20 женских и 29 мужских пар боролись за победу.

Представители волейбольного клуба «Обнинск» Дмитрий Веретюк и Алексей Архипов оказались сильнее спортсменов из Санкт-Петербурга и одержали победу со счетом 2:0.