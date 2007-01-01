В Калуге открыли новое футбольное поле
В воскресенье, 30 июля, в Калуге на Малинниках открыли обновленное футбольное поле, сообщает министерство спорта Калужской области.
Прежнее поле с годами устарело и не годилось для тренировок. В конце 2022 года Российский футбольный союз предоставил калужанам новое оборудование.
В 2023 году управление капитального строительства установило основание поля, трибуны, модернизировало освещение. Поле расширили до стандартных размеров 104*68 метров.
Новое футбольное поле на Малинниках появилось благодаря Российскому футбольному союзу, он предоставляет всё необходимое для детских футбольных полей.
На торжественном открытии поля присутствовал министр спорта региона Олег Сердюков, руководитель направления «Центр» Департамента регионального развития РФС Валентин Минкин, президент МАОО СФФ Центр Эдуард Малый и другие.
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