В Калуге состоялся первый Губернаторский турнир по теннису и бадминтону

Соревнования прошли 1 июня в спорткомплексе на Тульском шоссе и были посвящены дню защиты детей.

Среди участников был и губернатор Владислав Шапша. Он вышел на корт против своего заместителя Карины Башкатовой.Вместе с ними играли Анастасия Кондратюк и Михаил Федоров из спортивной школы «Труд».

- Рад, что все это происходит в Калужской области, в прекрасном месте, которое создано специально для проведения таких соревнований, – прокомментировал глава региона.