В Калуге состоялся первый Губернаторский турнир по теннису и бадминтону
Среди участников был и губернатор Владислав Шапша. Он вышел на корт против своего заместителя Карины Башкатовой.Вместе с ними играли Анастасия Кондратюк и Михаил Федоров из спортивной школы «Труд».
- Рад, что все это происходит в Калужской области, в прекрасном месте, которое создано специально для проведения таких соревнований, – прокомментировал глава региона.
Учитывая дипломатические способности и опыт 27(15) мая 1867 г. по высочайшему повелению А. А. Пещуров был командирован в Америку, где он в качестве комиссара участвовал в передаче правительству Северо-Американских Соединенных Штатов русских владений на Аляске и Алеутских островов, уступленных императором Александром ΙΙ по трактату от 30(18) марта 1867 года, а после этого руководил эвакуацией российских подданных с этих территорий на родину....