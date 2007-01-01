В Балабаново открылась спортивная школа Ильи Авербуха
На ледовой арене каждый день смогут тренироваться 120 человек.
Спортивные объекты построены в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Первый камень был заложен 1 июня прошлого года. Из федерального бюджета потратили 170 миллионов рублей.
В составе спорткомплекса также административно-бытовое здание с несколькими залами для тренировок.
- Дворец спорта в Балабаново – красноречивый пример, когда можно сделать выгодным строительство и содержание таких объектов, - заявил Михаил Дегтярев.
- Объект не просто современный и удобный для детей. Здесь лучшие тренеры страны будут воспитывать спортивную смену и новых чемпионов, - заявил Владислав Шапша.
Учитывая дипломатические способности и опыт 27(15) мая 1867 г. по высочайшему повелению А. А. Пещуров был командирован в Америку, где он в качестве комиссара участвовал в передаче правительству Северо-Американских Соединенных Штатов русских владений на Аляске и Алеутских островов, уступленных императором Александром ΙΙ по трактату от 30(18) марта 1867 года, а после этого руководил эвакуацией российских подданных с этих территорий на родину....