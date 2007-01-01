Шапша встретился с главой Минспорта России Михаилом Дегтярёвым
Они провели переговоры 1 июня в Балабаново, где открылся ледовый дворец.
Губернатор обсудил с федеральным министром строительство ФОКов в районных центрах.
Владислав Шапша пригласил Дегтярева на «Золотую чайку» - турнир по спортивной гимнастике, который пройдет в декабре в Калуге.
Кроме того, министр побывал на фабрике в Балабаново, которая выпускает беговые лыжи.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
Учитывая дипломатические способности и опыт 27(15) мая 1867 г. по высочайшему повелению А. А. Пещуров был командирован в Америку, где он в качестве комиссара участвовал в передаче правительству Северо-Американских Соединенных Штатов русских владений на Аляске и Алеутских островов, уступленных императором Александром ΙΙ по трактату от 30(18) марта 1867 года, а после этого руководил эвакуацией российских подданных с этих территорий на родину....
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