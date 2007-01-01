В Калуге «Зелёный марафон» собрал больше 1000 участников
Дети бежали 420 метров, а взрослые участники – 4200 метров. Кроме того, была организована скандинавская ходьба.
Для детей также устроили различные конкурсы.
- Этот забег благотворительный, взносы за участие организаторы перечисляют на инклюзивное образование, - рассказал министр спорта Калужской области лег Сердюков. - Для подготовки к школе детей с особенностями развития и детей-сирот.
Учитывая дипломатические способности и опыт 27(15) мая 1867 г. по высочайшему повелению А. А. Пещуров был командирован в Америку, где он в качестве комиссара участвовал в передаче правительству Северо-Американских Соединенных Штатов русских владений на Аляске и Алеутских островов, уступленных императором Александром ΙΙ по трактату от 30(18) марта 1867 года, а после этого руководил эвакуацией российских подданных с этих территорий на родину....