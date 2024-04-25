Турнир по настольному теннису пройдет в Калужской области

Всероссийские соревнования Кубок «Люмар» стартуют 26 апреля в Людиново, сообщили в министерстве спорта региона.

Игры пройдут в спортивной школе олимпийского резерва «Триумф» им. М.А. Ухиной на площади Победы, 2. Начало – в 10:00.

Ожидается, что в Людиново приедет около 120 спортсменов из 23 регионов России. Калужскую область представят 10 теннисистов из Калуги, Людиново, Козельска и Балабаново.