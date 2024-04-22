Калужанка установила рекорд на чемпионате страны

Чемпионат России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошел в Краснодаре. Об успехах наших пловцов рассказали в пресс-службе минспорта Калужской области.

За призовые места в заплывах на короткой воде боролись около 200 спортсменов из 42 регионов страны.

Калужанка Полина Талалаева завоевала золотую медаль и установила рекорд страны. Она проплыла 50 метров баттерфляем за 1:02.65.

На дистанции 50 метров на спине Полина заняла второе место.

Также личные рекорды установили калужане Даниил Негода, Таисия Павлова и Евгений Черников. Они вошли в топ-20 среди всех участников соревнований.