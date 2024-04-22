Команды из спортивной школы «Калуга» одержали три победы над гостями из Брянска

В воскресенье, 21 апреля, команды из Калуги и Брянска встретились на стадионе «Орбита» в рамках четвертого тура Юношеской футбольной лиги Центр. Об этом сообщили в региональном минспорта.

Калужские футболисты 2007, 2008 и 2009 годов рождения одержали три победы.

Команда 2009 года рождения победила со счетом 2:0. Дубль оформил Савелий Филиппов.

Футболисты 2008 года рождения выиграли благодаря пенальти Арсена Гиновяна. Игра закончилась со счетом 2:1. Также по ходу матча отличился Святослав Алдошин.

Игроки 2007 года рождения обыграли брянских футболистов со счетом 1:0. Автором единственного за игру гола стал Марат Аристархов.





