На чемпионате России по плаванию калужские спортсмены взяли четыре золотые медали

Соревнования завершились в субботу, 20 апреля. Они проходили в Казани в течение шести дней.

В последний день заплывов калужские пловцы завоевали два золота и серебро. Андрей Николаев стал лучшим на дистанции 50 метров брассом, а его коллега по команде Дмитрий Савенко – в заплыве 200 метров на спине.

Серебро в командную копилку добавила Мария Каменева на дистанции 50 метров вольным стилем.

Всего же спортсмены из Калужской области привезли домой четыре золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали.