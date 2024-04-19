Калужская область стала финалистом в двух номинациях престижной премии

Премия «Спорт Бизнес Консалтинг» проходит в седьмой раз.

- Серьезная битва, отличная защита и яркая презентация! – прокомментировал мероприятие министр спорта нашей области Олег Сердюков.

В нынешнем году была подана 841 заявка на участие в 32 номинациях.

Калужская область стала финалистом в номинациях «Спортивный регион» и «Спортобъект года».