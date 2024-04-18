Калужане отправилась на IV Всероссийский фестиваль «Игры ГТО»

Он пройдет в Сочи с 19 по 22 апреля.

В соревновании «Эстафета ГТО» наш регион представят Никита и Анна Мищенко, Грант Арзуманян, Ирина Котуранова, Татьяна Столяр и Вячеслав Запрягалов.

Три калужанина сразятся в индивидуальных забегах. Это Алексей Максимов, Дмитрий Филиппов и Дмитрий Исаев.

Представителем команды стал Валерий Кобелев – калужский Посол ГТО, трехкратный участник зимних Олимпиад, мастер спорта международного класса по прыжкам на лыжах с трамплина, рассказали в министерстве спорта.