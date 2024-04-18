Калужанки привезли медали с соревнований по фитнес-аэробике в Москве

В чемпионате и первенстве России по фитнес-аэробике, а также фестивале «Я выбираю спорт» приняли участие 200 спортсменов со всей страны. Они прошли на волейбольной арене «Динамо». Об успехах представителей Калужской области сообщили в региональном минспорта.

Команда «Астерия» стала бронзовым призером первенства страны в дисциплине аэробика среди участников 11-13 лет.

На фестивале «золото» завоевали команды «Молния» и «Гравитация», а также Арина Черепанова, Дарья Бондаренко, Мария Данюкова и Мария Ефимова в составе обнинской команды «Барби долс».

Представители обнинской СШОР «Квант» Вероника Лакеева и Таисия Бухтеева также поднялись на первую ступень пьедестала.

«Серебро» у команд «Ассоль» и «Кантри».

Бронзовые медали завоевали калужские команды «Альциона» и «Фиксики». Также третье место у спортсменок Ксении Колесниковой и Александры Чекаревой и дуэта Алины Тихоновой и Мирославы Гуровой.